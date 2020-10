Crocevia Nigeria. Il coprifuoco a Lagos non spegne il sogno delle giovani nigeriane (Di venerdì 23 ottobre 2020) Mentre a Roma si discute di “coprifuoco” in relazione alla pandemia, a Lagos, capitale della Nigeria, il coprifuoco, quello vero, è già in vigore da diverse ore. Le proteste dei giorni scorsi, nate come un atto d’accusa contro la brutalità di una squadra speciale delle forze armate, sono finite nel sangue: secondo Amnesty International, almeno 56 persone sono state uccise, 38 delle quali durante una repressione militare a Lagos. Il Paese più popoloso e urbanizzato dell’Africa è un Crocevia di crisi e contrasti che ribollono altrove nel mondo, ma che qui lo fanno contemporaneamente, in un unico spazio. Al centro c’è la spaccatura tra un’élite vecchia e corrotta e una ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 23 ottobre 2020) Mentre a Roma si discute di “” in relazione alla pandemia, a, capitale della, il, quello vero, è già in vigore da diverse ore. Le proteste dei giorni scorsi, nate come un atto d’accusa contro la brutalità di una squadra specialeforze armate, sono finite nel sangue: secondo Amnesty International, almeno 56 persone sono state uccise, 38quali durante una repressione militare a. Il Paese più popoloso e urbanizzato dell’Africa è undi crisi e contrasti che ribollono altrove nel mondo, ma che qui lo fanno contemporaneamente, in un unico spazio. Al centro c’è la spaccatura tra un’élite vecchia e corrotta e una ...

Le proteste contro la brutalità della polizia lasciano sul campo decine di morti. Il ruolo delle attiviste della Feminist Coalition, supportate dalla diaspora. Luca Barana (IAI) ad Huffpost: “Dietro # ...

