Covid, Zingaretti lancia allarme: “Vedremo se misure contenimento basteranno” (Di venerdì 23 ottobre 2020) Il segretario PD Zingaretti si è detto molto preoccupato per l’attuale situazione italiana. “Il PD sente tutta la responsabilità di questa fase, vogliamo essere il pilastro politico dell’aiuto agli italiani. Vedremo nelle prossime ore e nei prossimi giorni se le decisioni che si stanno assumendo anche a livello locale sono sufficienti ma rivolgo un appello affinché anche i provvedimenti più difficili che dovessero essere assunti vengano rispettati. È una battaglia ancora durissima, come avevamo previsto il virus non è stato ancora sconfitto. Gli ultimi dati destano molta preoccupazione, una situazione di allarme rosso che riguarda l’intera Europa”. Torna, poi, a parlare del Mes: “Anche se il Mes fosse solo risparmio sugli interessi si avrebbero circa 300 milioni ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 23 ottobre 2020) Il segretario PDsi è detto molto preoccupato per l’attuale situazione italiana. “Il PD sente tutta la responsabilità di questa fase, vogliamo essere il pilastro politico dell’aiuto agli italiani. Vedremo nelle prossime ore e nei prossimi giorni se le decisioni che si stanno assumendo anche a livello locale sono sufficienti ma rivolgo un appello affinché anche i provvedimenti più difficili che dovessero essere assunti vengano rispettati. È una battaglia ancora durissima, come avevamo previsto il virus non è stato ancora sconfitto. Gli ultimi dati destano molta preoccupazione, una situazione dirosso che riguarda l’intera Europa”. Torna, poi, a parlare del Mes: “Anche se il Mes fosse solo risparmio sugli interessi si avrebbero circa 300 milioni ...

