?Covid. Toscana, Lazio e Campania la nuova dorsale del contagio (Di venerdì 23 ottobre 2020) Liguria, Toscana, Lazio, Campania. Sulla dorsale tirrenica viaggia il contagio, colpendo in modo più pesante regioni che nella prima fase avevano subito, in modo minore, l?avanzata di... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 23 ottobre 2020) Liguria,. Sullatirrenica viaggia il, colpendo in modo più pesante regioni che nella prima fase avevano subito, in modo minore, l?avanzata di...

Adnkronos : #Covid Toscana, #Giani: 'Presto ordinanza anti assembramenti' - rtl1025 : Tra le Regioni con più contagi giornalieri da coronavirus la #Lombardia ne ha 2.067, seguita dalla Campania con 1.1… - GiovaQuez : I posti in più di terapia intensiva non bastano. Altems: “In Piemonte, Marche, Emilia Romagna, Abruzzo, Toscana, Lo… - M5SpiuL : RT @ASampierdarena: 'Sbarellati' Diagnosi di oggi su casi testati (dati PC). #COVID Lombardia 4125 (0) /21486??19.2% Piemonte 1550 (-249)… - microcerotis : @enneu78 @oigreSocraM @BarillariDav Nuovo coronavirus: il punto sulle terapie in uso -