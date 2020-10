Covid | torna l’autocertificazione spostamenti | ecco dove e il modello da scaricare

Leggi su leggioggi

(Di venerdì 23 ottobre 2020) (Foto Ansa)l’autocertificazionein alcune Regioni d’Italia,nelle scorse ore è scattato ancora il coprifuoco, per ora solo notturno. Si tratta di Lombardia, Campania e Lazio, che hanno imposto, visto l’alto numeri di nuovi contagi, il divieto di spostarsi nella notte, dalle 23 o dalle 24 alle 5 del mattino. C’è solo unda, sperando che non succeda come nella prima ondata, quando in 70 giorni abbiamo dovuto aggiornare e ristampare almeno 5 volte i moduli da esibire ai posti di blocco delle forze dell’ordine. È cominciato quindi (a 6 mesi dall’ultimo lockdown) un nuovo coprifuoco, per ora solo in queste 3 Regioni, che hanno imposto ai loro cittadini di non spostarsi negli orari ...