Covid, spostamenti tra Regioni: il governo valuta lo stop. Rt verso 1,5: è allarme (Di venerdì 23 ottobre 2020) «La situazione è molto critica» e Giuseppe Conte non lo nasconde. Anzi, parlando alla Camera accentua i toni preoccupati usati il giorno prima a palazzo Madama. Ma prima di varare... Leggi su ilmattino (Di venerdì 23 ottobre 2020) «La situazione è molto critica» e Giuseppe Conte non lo nasconde. Anzi, parlando alla Camera accentua i toni preoccupati usati il giorno prima a palazzo Madama. Ma prima di varare...

Da stasera in Campania c’è il coprifuoco

Già da stasera è prevista l'intensificazione dei controlli di polizia nelle principali zone dei cinque capoluoghi della Campania, dove già vige peraltro il divieto degli spostamenti tra province, ...

L'indice Rt nazionale va verso l'1,5. Il Governo valuta uno stop, a causa del Covid, per gli spostamenti tra Regioni come già accaduto. Covid, spostamenti tra Regioni a rischio stop. Per via del Covid ...