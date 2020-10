Covid: si muovono le Regioni, il Governo prende ancora tempo (Di venerdì 23 ottobre 2020) AGI - "Per ora" non è previsto un nuovo Dpcm. In quel "per ora" pronunciato da un esponente di Governo si racchiude tutta l'attesa e la tribolazione dell'esecutivo di fronte all'aumento dei contagi. L'orientamento è quello di prendere ancora tempo, almeno 48 ore, per valutare la curva dei contagi, poi si deciderà il da farsi. In Consiglio dei ministri si sono esaminati gli ultimi dati ma non si è presa alcuna decisione, secondo quanto viene riferito. Il premier Conte: pronti ad intervenire di nuovo se necessario "Siamo pronti a intervenire nuovamente se necessario", ha spiegato il presidente del Consiglio Conte questa mattina alla Camera. "La situazione è critica ma è diversa da quella di marzo", ha osservato illustrando le misure prese e che saranno valide fino al ... Leggi su agi (Di venerdì 23 ottobre 2020) AGI - "Per ora" non è previsto un nuovo Dpcm. In quel "per ora" pronunciato da un esponente disi racchiude tutta l'attesa e la tribolazione dell'esecutivo di fronte all'aumento dei contagi. L'orientamento è quello dire, almeno 48 ore, per valutare la curva dei contagi, poi si deciderà il da farsi. In Consiglio dei ministri si sono esaminati gli ultimi dati ma non si è presa alcuna decisione, secondo quanto viene riferito. Il premier Conte: pronti ad intervenire di nuovo se necessario "Siamo pronti a intervenire nuovamente se necessario", ha spiegato il presidente del Consiglio Conte questa mattina alla Camera. "La situazione è critica ma è diversa da quella di marzo", ha osservato illustrando le misure prese e che saranno valide fino al ...

Covid, la preoccupazione del governo cresce Ma all'interno ... mentre al momento il potere di una maggiore 'stretta' è lasciato alle regioni. Che si muovono in ordine sparso, anche sulla scuola. Il ...

