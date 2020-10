Covid, Salvini-Orlando: "Sì tavolo permanente su crisi" (Di venerdì 23 ottobre 2020) Roma, 23 ott. (Adnkronos/Labitalia) - Un tavolo permanente in Parlamento per gestire la crisi da coronavirus? "Lo stiamo aspettando da mesi". CoSì intervenendo al Festival del lavoro 2020, il leader della Lega, Matteo Salvini. E anche il vicepresidente del Pd, Andrea Orlando, intervenendo anch'egli alla manifestazione promossa dai consulenti del lavoro, da il via libera sottolineando però che "va costruito con regole certe, non può essere improvvisato e non può essere un tavolo in cui ognuno recita la propria parte. Bisogna farlo in modo discreto, silenzioso, non segreto ma costruttivo. Deve servire per trovare un punto di incontro e di mediazione anche con gli altri", ha concluso. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 23 ottobre 2020) Roma, 23 ott. (Adnkronos/Labitalia) - Unin Parlamento per gestire lada coronavirus? "Lo stiamo aspettando da mesi". Co; intervenendo al Festival del lavoro 2020, il leader della Lega, Matteo. E anche il vicepresidente del Pd, Andrea, intervenendo anch'egli alla manifestazione promossa dai consulenti del lavoro, da il via libera sottolineando però che "va costruito con regole certe, non può essere improvvisato e non può essere unin cui ognuno recita la propria parte. Bisogna farlo in modo discreto, silenzioso, non segreto ma costruttivo. Deve servire per trovare un punto di incontro e di mediazione anche con gli altri", ha concluso.

Fedez : Salvini senza mascherina al convegno sul Covid in Senato: «Non ce l’ho e non me la metto» 27 Luglio 2020. Purtroppo… - RobertoBurioni : Segnalo all'On. Salvini che le evidenze scientifiche sono concordi nel dimostrare la NON EFFICACIA della idrossiclo… - repubblica : Covid, la teoria di Salvini: 'Contagiati non vuol dire che sono malati' - wilr26 : RT @RobertoBurioni: Segnalo all'On. Salvini che le evidenze scientifiche sono concordi nel dimostrare la NON EFFICACIA della idrossicloroch… - TuzioristaGreen : RT @ilruttosovrano: Cure Covid, il virologo Matteo Salvini rilancia l'uso dell'idrossiclorochina, già ritenuta non efficace, ma avrebbe eff… -