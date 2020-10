Covid, quasi 5 mila contagi in Lombardia Nella Bergamasca 122 nuovi casi - I dati (Di venerdì 23 ottobre 2020) I dati del 23 ottobre sul territorio lombardo. Sono 4.916 i casi registrati su 36.963 tamponi (percentuale del 13,2%). Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 23 ottobre 2020) Idel 23 ottobre sul territorio lombardo. Sono 4.916 iregistrati su 36.963 tamponi (percentuale del 13,2%).

Corriere : Biglietti a 2 euro: in Italia ora si vola quasi gratis. Ma chi paga le tasse aeroportuali? - LaStampa : Ottanta positivi al Covid alla casa di riposo Divina Provvidenza di via Galvani a Novara, una delle strutture che n… - Corriere : Biglietti a 2 euro: in Italia ora si vola quasi gratis. Ma chi paga le tasse aeroportu... - CapitanCarla : RT @elena_1714: Comunque non vedo i miei amici e i miei parenti di giù da quasi un anno COVID DI MERDA - Dome689 : Covid, quasi 5 mila contagi in Lombardia Nella Bergamasca 122 nuovi casi - I dati -

Ultime Notizie dalla rete : Covid quasi Test rapidi anti-Covid, quasi 4mila in Romagna: aumentano le farmacie convenzionate CesenaToday Coronavirus, nuova impennata: oltre 19mila casi e 91 vittime. Mille in terapia intensiva

Superata la soglia dei mille ricoveri per Covid nelle terapie intensive: secondo i dati del ministero della Salute ci sono nelle rianimazioni 1.049 pazienti, 57 in più rispetto a giovedì. In Lombardia ...

Monica Setta: “Vinco la paura del Covid con una sola arma: il sorriso!”

Quasi due milioni di persone sono tante e meritano tutto il rispetto possibile”. Quanto alle puntate del week end torna con Setta e Tiberio il cast fisso: Gianni Ippoliti (reduce dal successo di ...

Superata la soglia dei mille ricoveri per Covid nelle terapie intensive: secondo i dati del ministero della Salute ci sono nelle rianimazioni 1.049 pazienti, 57 in più rispetto a giovedì. In Lombardia ...Quasi due milioni di persone sono tante e meritano tutto il rispetto possibile”. Quanto alle puntate del week end torna con Setta e Tiberio il cast fisso: Gianni Ippoliti (reduce dal successo di ...