Covid | positivo il ministro Boccia

Il ministro degli Affari Regionali Francesco Boccia è risultato positivo al Coronavirus. Boccia è asintomatico ed è in isolamento fiduciario da giorni in casa da dove prosegue il suo lavoro.

Positivo al coronavirus lo chef del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L'uomo, che si trova in isolamento da una settimana, è uno dei membri dello staff che ogni ...

Covid: impennata di positivi in Puglia, sono 590. Un morto

BARI, 23 OTT - Nuova impennata dei contagi oggi in Puglia: su 5253 test per l'infezione da Covid-19 sono stati registrati 590 casi positivi. Ieri su 5.651 tamponi erano risultate infette 485 persone.

