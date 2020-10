Covid | ordinanza Calabria | stop spostamenti notturni e Dad solo per le scuole superiori

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Il presidente facente funzioni della Regione, Nino Spirlì, ha firmato l’con le nuove misure che dovranno essere osservate sul territorio regionale fino 13 novembre per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da-19 (CORONAVIRUS: LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI LIVE). L’di fatto aggiorna le disposizioni regionali dell'n. 73/2020 ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del decreto legge n. 125 del 7 ottobre 2020.

RegioneLazio : #COVID: REGIONE LAZIO: NUOVA ORDINANZA DI PREVENZIONE E GESTIONE DELL’EPIDEMIA Tutti i dettagli:… - Agenzia_Ansa : L'Ordinanza firmata da @nzingaretti che istituisce il coprifuoco nel #Lazio: scatta venerdi alle 24 alle 5 di matti… - VincenzoDeLuca : ??COVID-19, ORDINANZA n. 83 STOP ATTIVITÀ DALLE 23 ALLE 5 D'intesa con il Ministro della Salute, ho firmato l’Ordin… - ciropellegrino : Ordinanza #Lockdown #Campania tra domani e domenica: cosa prevede - Luciano06815942 : RT @riktroiani: ++ E' attesa per domani o domenica la firma dell'ordinanza annunciata oggi dal governatore Vincenzo #DeLuca per il lockdown… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid ordinanza

Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi venerdì 23 ... E ora dopo Lombardia, Campania e Lazio, che sono già intervenute con ordinanze specifiche, e dopo la Calabria che lo ha appena annunciato, ...che mi ha dato la disponibilità ad accettare questa richiesta e fare in modo che le scuole possano concretamente svolgere la didattica a distanza". Alcuni sindaci, ha sottolineato Fontana, "non ...