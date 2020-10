Covid, mortalità aumentata del 4,22% nei capoluoghi italiani nel periodo gennaio-agosto 2020 (Di venerdì 23 ottobre 2020) Covid, gennaio-agosto 2020: +4,22% di morti nei capoluoghi di regione Nel periodo che va da gennaio ad agosto 2020, contraddistinto dall’epidemia di Covid, in Italia si è registrato il 4,22% di morti in più nei capoluoghi di regione, rispetto alla media 2015-2019. Lo certifica l’Istat, secondo cui nel 2020 i morti da gennaio ad agosto sono stati 75248 (4,22%) contro i 72199 decessi registrati negli anni 2015-2019 sempre nel periodo da gennaio ad agosto. A Roma, Napoli, L’Aquila, Potenza e Cagliari, invece, i morti del 2020 sono stati finora inferiori a ... Leggi su tpi (Di venerdì 23 ottobre 2020): +4,22% di morti neidi regione Nelche va daad, contraddistinto dall’epidemia di, in Italia si è registrato il 4,22% di morti in più neidi regione, rispetto alla media 2015-2019. Lo certifica l’Istat, secondo cui neli morti daadsono stati 75248 (4,22%) contro i 72199 decessi registrati negli anni 2015-2019 sempre neldaad. A Roma, Napoli, L’Aquila, Potenza e Cagliari, invece, i morti delsono stati finora inferiori a ...

RobertoBurioni : Un'ottima notizia in una brutta giornata. Pur senza una cura risolutiva la mortalità per COVID-19 degli ultrasessa… - Adnkronos : #Covid #Italia, mortalità molto ridotta da marzo - fattoquotidiano : Remdesivir, secondo uno studio non limita la mortalità da Covid. Parlamentare Ue: “Dosi prodotte a 1 euro, Europa l… - michela3030 : RT @Luca_Gualtieri1: Che impatto ha avuto il #covid_19 sulla mortalità in #Italia nei mesi della prima ondata? Questa è la variazione perc… - ICGEB : RT @TgrRaiFVG: .@ICGEB e Azienda Sanitaria, il cortisone per curare il #Covid_19. Il protocollo è ormai adottato da una quarantina di osped… -