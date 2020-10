Covid, l’onda dei contagi arriva sulle terapie intensive. Almeno 10 regioni a rischio, dall’Umbria alla Sardegna. Tutti i numeri dei posti letto, allarme per il personale (Di venerdì 23 ottobre 2020) L’onda dei contagi è sempre più alta. Ed è da giorni che il personale degli ospedali deve fare i conti con i posti letto. Soprattutto quelli di terapia intensiva dove vengono ricoverati i pazienti più gravi e a rischio della vita. Poco meno di un anno fa, prima che il coronavirus Sars Cov 2 iniziasse la sua marcia, i posti letto in terapia intensiva erano 5.179 in Italia. Il decreto Rilancio ha programmati 3.553 posti aggiuntivi. Il totale dovrebbe arrivare a 8.732. Gli ultimi dati disponibili dicono che sono 6.628, ma in continuo aumento in considerazione delle riaperture degli ospedali, come quelli della Fiera di Milano e Bergamo, che erano stati allestiti durante i momenti più duri della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 ottobre 2020) L’onda deiè sempre più alta. Ed è da giorni che ildegli ospedali deve fare i conti con i. Soprattutto quelli di terapia intensiva dove vengono ricoverati i pazienti più gravi e adella vita. Poco meno di un anno fa, prima che il coronavirus Sars Cov 2 iniziasse la sua marcia, iin terapia intensiva erano 5.179 in Italia. Il decreto Rilancio ha programmati 3.553aggiuntivi. Il totale dovrebbere a 8.732. Gli ultimi dati disponibili dicono che sono 6.628, ma in continuo aumento in considerazione delle riaperture degli ospedali, come quelli della Fiera di Milano e Bergamo, che erano stati allestiti durante i momenti più duri della ...

