Covid, l'appello disperato degli scienziati: «Misure drastiche entro 2-3 giorni o centinaia di morti»

Covid, «Misure drastiche entro 2-3 giorni o centinaia di morti» questo è l'appello lanciato da centinaia di scienziati rivolto a Mattarella ed al premier Conte. Gli scienziati lanciano l'allarme e lo fanno rivolgendosi a Mattarella e Giuseppe Conte: Misure drastiche entro 2-3 giorni o ci saranno centinaia di morti. «Come scienziati, ricercatori, professori …

