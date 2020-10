Covid Italia, bollettino oggi 23 ottobre: 19.143 nuovi casi, 91 morti. Balzo in avanti delle terapie intensive (Di venerdì 23 ottobre 2020) La situazione Covid in Italia in base al bollettino del 23 ottobre 2020. I nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore sono 19.143 (ieri erano stati... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 23 ottobre 2020) La situazioneinin base aldel 232020. Icontagi registrati nelle ultime 24 ore sono 19.143 (ieri erano stati...

In Italia, dall’inizio dell’epidemia di coronavirus, almeno 484.869 persone (+19.143 rispetto a ieri, +4,1%; ieri +16.079) hanno contratto il virus Sars-CoV-2. Di queste, 37.059 sono decedute (+91, +0 ...

Sono 19.143 - ancora record - i nuovi contagiati comunicati oggi, con 182.032 tamponi effettuati. 91 le vittime. In terapia intensiva ci sono 1049 pazienti, 57 più di ieri. Sono oltre 22 mila i tampon ...

