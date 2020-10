Covid Italia, bollettino oggi 23 ottobre: 19.143 nuovi casi, 91 morti. Balzo delle terapie intensive (Di venerdì 23 ottobre 2020) La situazione Covid in Italia in base al bollettino del 23 ottobre 2020. I nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore sono 19.143 (ieri erano stati... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 23 ottobre 2020) La situazioneinin base aldel 232020. Icontagi registrati nelle ultime 24 ore sono 19.143 (ieri erano stati...

MediasetTgcom24 : Covid, carica virale altissima nell'80% dei positivi in Italia #Coronavirusitalia - rtl1025 : Sono 16.079 i nuovi casi di #Coronavirus registrati oggi in Italia, su 170.392 tamponi eseguiti. Si registrano 992… - MSF_ITALIA : 'Ricordo di un bambino che ha smesso di respirare all’ingresso del pronto soccorso. È stato straziante: se fosse ar… - TV7Benevento : Italia. Covid, oltre 19mila nuovi casi e altri 91 morti... - newsfresche : Covid: impennata di casi in Svizzera 6 mila in un giorno 'In proporzione alla popolazione sono il doppio dell'Itali… -