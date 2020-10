Covid, indice Rt a 1,5: «Rimanete a casa. Situazione grave, criticità a breve» (Di venerdì 23 ottobre 2020) La Situazione è «grave» e l'epidemia da Covid-19 in Italia è in peggioramento, con un indice di trasmissibilità che ha raggiunto l'1,50. Una Situazione a... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 23 ottobre 2020) La&e; «» e l'epidemia da-19 in Italia &e; in peggioramento, con undi trasmissibilit&a; che ha raggiunto l'1,50. Unaa...

you_trend : ?? #Coronavirus: l'indice di gravità elaborato da Quorum/YouTrend è a 51 su 100, un livello più basso rispetto al pi… - you_trend : ?? #Coronavirus: l'indice di gravità elaborato da Quorum/YouTrend oggi tocca quota 51 su 100. Ieri era a 50. Nota m… - SkyTG24 : Covid, monitoraggio Iss-ministero Salute: 'Situazione grave, Rt nazionale a 1.5' - lucabertazzo : In questa isteria governativa chiedo la pericolosità del virus non andrebbe quantificata in base a indice mortalità… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Covid, monitoraggio Iss-ministero Salute: 'Situazione grave, Rt nazionale a 1.5' -

Ultime Notizie dalla rete : Covid indice Covid, indice Rt a 1,5: «Restate a casa. Situazione grave, criticità a breve» Il Messaggero Il Covid uccide lo 0,8% dei contagiati (a marzo il 12%): situazione migliore, il rapporto Arcuri

Per quanto riguarda i posti letto in terapia intensiva (TI) occupati da Covid, adesso siamo al 15%, su 6.628 posti attivi attualmente a cui si possono aggiungere 1.660 posti sempre in TI, attivabili, ...

Da stanotte in Calabria scatta il “coprifuoco”

Sospensione delle attività scolastiche secondarie di secondo grado dal 26 ottobre 2020; sospensione, in presenza e con possibilità di attivare la didattica digitale integrata, le attività didattiche p ...

Per quanto riguarda i posti letto in terapia intensiva (TI) occupati da Covid, adesso siamo al 15%, su 6.628 posti attivi attualmente a cui si possono aggiungere 1.660 posti sempre in TI, attivabili, ...Sospensione delle attività scolastiche secondarie di secondo grado dal 26 ottobre 2020; sospensione, in presenza e con possibilità di attivare la didattica digitale integrata, le attività didattiche p ...