Covid in Lombardia, Borghetti: "Servono 5.000 tamponi al giorno e un piano straordinario per le RSA" (Di venerdì 23 ottobre 2020) La seconda ondata del Covid-19 in Lombardia riporta il fuoco dell'attenzione sulle RSA, l'ambito più duramente colpito dalla prima fase della pandemia. Per fronteggiarlo al meglio, servono 5.000 tamponi al giorno e un piano straordinario per la gestione delle RSA. A lanciare l'allarme è Carlo Borghetti, esponente del Pd e vicepresidente del Consiglio regionale lombardo: "A marzo la Regione lasciò sole le RSA con i risultati drammatici che sappiamo", argomenta. "Da allora la Regione ha fatto delibere e circolari a iosa per RSA e disabilità, ma quasi tutto è rimasto sulla carta, e adesso che la curva del contagio si impenna nelle RSA sale l'affanno: dove sono le strutture di appoggio per gli ...

