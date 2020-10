Covid in Campania, De Luca: “Chiudiamo tutto per 30-40 giorni” (Di venerdì 23 ottobre 2020) Il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca si muove verso il lockdown generale: “Dobbiamo chiudere tutto per 30-40 giorni. Poi si vedrà. Senza soluzioni drastiche non possiamo reggere. Siamo a un passo per tragedia”. Per quanto riguarda le decisioni prese dal Governo, il governatore ha affermato in diretta Facebook: “Per l’Italia deciderà il governo, … L'articolo Covid in Campania, De Luca: “Chiudiamo tutto per 30-40 giorni” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 23 ottobre 2020) Il governatore della RegioneVincenzo Desi muove verso il lockdown generale: “Dobbiamo chiudereper 30-40 giorni. Poi si vedrà. Senza soluzioni drastiche non possiamo reggere. Siamo a un passo per tragedia”. Per quanto riguarda le decisioni prese dal Governo, il governatore ha affermato in diretta Facebook: “Per l’Italia deciderà il governo, … L'articoloin, De: “Chiudiamoper 30-40 giorni” proviene da www.meteoweek.com.

Galoppa il Coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 19.143 nuovi casi, contro i 16.079 di ieri, per un totale di 484.869. Diminuisce il numero di decessi che va dai 136 di ieri ...

Già perchè la questione Covid-19 e il possibile lockdown in Campania continuano purtroppo a tenere banco: “Prendo atto con tristezza di quello che sta succedendo, si vanno a toccare diritti come ...

