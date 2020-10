Covid, il dramma delle Seychelles: pochissimi casi ma l’economia è già al collasso (Di venerdì 23 ottobre 2020) Nonostante le Seychelles contino pochi casi di Covid, l’economia è già al collasso. Il turismo, che contribuisce per oltre il 25% al Pil del Paese, è allo stremo: l’arcipelago dell’Oceano Indiano che conta meno di 100.000 abitanti aveva attirato lo scorso anno oltre 330.000 turisti, due terzi dei quali provenienti dall’Europa. Nei primi tre trimestri del 2020, poco più di 75.000 persone sono sbarcate nell’arcipelago, mentre nel secondo e terzo trimestre, il loro numero è diminuito di quasi l’83% rispetto all’anno precedente. Questo nonostante il fatto che, chiuso ai voli internazionali a fine marzo, l’aeroporto di Victoria, la capitale, abbia riaperto il 1 agosto e che il numero dei contagi dall’inizio della pandemia sia di ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 23 ottobre 2020) Nonostante lecontino pochidi, l’economia è già al. Il turismo, che contribuisce per oltre il 25% al Pil del Paese, è allo stremo: l’arcipelago dell’Oceano Indiano che conta meno di 100.000 abitanti aveva attirato lo scorso anno oltre 330.000 turisti, due terzi dei quali provenienti dall’Europa. Nei primi tre trimestri del 2020, poco più di 75.000 persone sono sbarcate nell’arcipelago, mentre nel secondo e terzo trimestre, il loro numero è diminuito di quasi l’83% rispetto all’anno precedente. Questo nonostante il fatto che, chiuso ai voli internazionali a fine marzo, l’aeroporto di Victoria, la capitale, abbia riaperto il 1 agosto e che il numero dei contagi dall’inizio della pandemia sia di ...

sole24ore : Covid, in Argentina è dramma: superato il milione di casi - GiorgioCarbon12 : RT @AntonioSocci1: Io trasecolo. In estate, quando c'erano 4 morti al giorno di Covid, erano allarmisti e seminavano paura. Da fine settemb… - valerioboing : RT @AntonioSocci1: Io trasecolo. In estate, quando c'erano 4 morti al giorno di Covid, erano allarmisti e seminavano paura. Da fine settemb… - Giu94610960 : @VincenzoDeLuca - me_desaparecido : RT @AntonioSocci1: Io trasecolo. In estate, quando c'erano 4 morti al giorno di Covid, erano allarmisti e seminavano paura. Da fine settemb… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid dramma Covid, in Argentina è dramma: superato il milione di casi Il Sole 24 ORE Messaggio dal cuore alle Forze dell’Ordine del Dott. Salvatore Raino’

Non sono per nulla convinto del motivo che vi danno per vessare in questo modo i cittadini.Vi prego, pensateci! Dott. Salvatore Rainò ...

Romeo e Giulietta, una storia... di banditi. Sul palco a Fumane

Stasera e domani, venerdì 23 e sabato 24 ottobre, alle 21, al teatro parrocchiale di Fumane in Valpolicella, la compagnia L'Archibugio... Scopri di più ...

Non sono per nulla convinto del motivo che vi danno per vessare in questo modo i cittadini.Vi prego, pensateci! Dott. Salvatore Rainò ...Stasera e domani, venerdì 23 e sabato 24 ottobre, alle 21, al teatro parrocchiale di Fumane in Valpolicella, la compagnia L'Archibugio... Scopri di più ...