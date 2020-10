Covid | il bollettino di oggi | 19mila nuovi casi | 1 049 in terapia intensiva

(Di venerdì 23 ottobre 2020)23 ottobre 2020, dal Ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia in Italia. Si registra nuovo un netto balzo in avanti deidiin Italia nelle ultime 24 ore: ne sono stati accertati 19.143. Ben 182.032 i tamponi eseguiti da ieri in tutta Italia. Il numero di morti nelle ultime 24 ore è ancora alto, si contano 91 vittime. Il totale delle vittime da inizio emergenza sale ora a 37.059. (segue dopo la foto) Gli attuali positivi sono 16.700 in più, in totale adsono 186.002. I ricoverati insforano quota 1.000, sono 1.049, 57 in più di ieri. I dimessi guariti sono 2.352 nelle ultime 24 ore, in totale 261.808. Per quanto riguarda le singole regioni, picco di ...

SkyTG24 : Covid Sicilia, 105 positivi a Bagheria: focolaio in una comunità. DIRETTA - fanpage : È nuovo record dall'inizio della pandemia: oltre 19mila contagi nelle ultime 24 ore - RaiNews : I dati del #coronavirus in Italia - ForzAzzurri1926 : COVID-19, IL BOLETTINO DELLA CAMPANIA NUMERI RECORD, LA SITUAZIONE ORA SI FA DIFFICILE. IL DATO DI OGGI E' DAVVERO… - chiaramondi : Crescono ancora i casi di Covid in Italia: +19.143. I morti sono 91, record di tamponi -

Ultime Notizie dalla rete : Covid bollettino

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 3.445 (+159 rispetto a ieri), quelle negative 245.690. Sono questi i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento ...We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking “Accept”, you consent to the use of ALL the cookies.