Covid | Federica Pellegrini insultata sui social | «C’è un’invidia strisciante ed è diffusissima»

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 23 ottobre 2020) «Finché sbaglio una gara e mi dicono che non valgo niente, vabbè. Ma le accuse di scorrettezza, gli insulti personali no. C’è una marea sommersa e trasversale che aspettava il momento buono per venire fuori. Ma non si può vivere con la paura di non essere sempre perfetti. Ho la coscienza a posto». Replica così alla polemica che si è accesa suinei suoi confronti la campionessa di nuoto. Nei giorni scorsi è risultata positiva aled è uscita dall’isolamento per accompagnare la madre che mostrava i sintomi da coronavirus. La rabbia di«Con la rabbia e il malessere generale: sulc’è una gran confusione. La gente non ...