Covid Campania, De Luca: "Si chiude per 30-40 giorni, poi si vedrà" (Di venerdì 23 ottobre 2020) Coronavirus, il governatore Vincenzo De Luca ha annunciato la chiusura della Campania e rivolto un appello a tutti i cittadini della regione. In una diretta Facebook, il governatore Vincenzo De Luca ha fatto il punto sulla situazione nella Regione Campania, pesantemente messa in difficoltà dalla pandemia di coronavirus, che nelle ultime settimane a causa del … L'articolo Covid Campania, De Luca: "Si chiude per 30-40 giorni, poi si vedrà" proviene da Inews.it.

