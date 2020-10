Covid, Biologi: i test veloci in farmacia sono inaffidabili, troppi falsi negativi e falsi positivi (Di venerdì 23 ottobre 2020) “L’Ordine nazionale dei Biologi, con l’intento primario di tutelare la salute dei cittadini ed in secondo luogo, la professionalità di quanti (Biologi, medici, chimici e tecnici di laboratorio) operano presso i laboratori clinici accreditati con il SSN, sta valutando iniziative legali, affinché vengano revocate le disposizioni impartite dai governatori di quelle regioni in cui è stata autorizzata l’esecuzione dei test cosiddetti ‘veloci’ nelle farmacie“. Lo annuncia in una nota, il sen. Vincenzo D’Anna, presidente dell’ONB. “Tali tipi di esami – spiega D’Anna – presentano varie criticità riguardanti la possibilità di falsi negativi e di ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 23 ottobre 2020) “L’Ordine nazionale dei, con l’intento primario di tutelare la salute dei cittadini ed in secondo luogo, la professionalità di quanti (, medici, chimici e tecnici di laboratorio) operano presso i laboratori clinici accreditati con il SSN, sta valutando iniziative legali, affinché vengano revocate le disposizioni impartite dai governatori di quelle regioni in cui è stata autorizzata l’esecuzione deicosiddetti ‘’ nelle farmacie“. Lo annuncia in una nota, il sen. Vincenzo D’Anna, presidente dell’ONB. “Tali tipi di esami – spiega D’Anna – presentano varie criticità riguardanti la possibilità die di ...

