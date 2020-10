Covid | appello scienziati | “Senza misure concrete 500 casi al giorno”

Leggi su chedonna

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Sono più di cento gli studiosi che hanno firmato l’degli. Chiedonodrastiche altrimenti prevedono il peggio. Servonodrastiche per evitare le conseguenze peggiori dell’aggravarsi della pandemia di Coronavirus in Italia. A dirlo sono ben più di cento, in unche hanno diretto a Sergio Mattarella e Giuseppe Conte. … L'articolo: “Senza500al giorno” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it