Covid-19 | se la situazione non migliora entro 7 giorni nuove strette

Leggi su zon

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Ipotesi dimisure restrittive se i positivi al-19 non diminuiscono nella prossima settimana, al vaglio coprifuoco nazionale o lockdown mirati L’esecutivo mette al vaglio l’ipotesi direstrizioni qualora l’andamento dei contagi di-19 non dovesserequesta settimana. Infatti se in questi 7i contagi non calano potrebbe essere previsto un coprifuoco nazionale o una sorta di lockdown. Priorità del governo è far continuare le attività essenziali, come scuola in presenza e lavoro, limitando al massimo quelle non essenziali. In questo senso in caso di peggioramenti potrebbe essere consentita l’uscita dalle abitazioni sono per svolgere le attività necessarie. Questo pomeriggio ...