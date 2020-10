Covid 19 | sale il tasso di positività in Italia 19 143 contagi nelle ultime 24 ore

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Quasi 1.000 in più rispetto al giorno precedente, con 7 mila tamponi in meno. Dal report settimanale del commissario straordinario per l'emergenza coronavirus su 6628 terapie intensive, è occupato il ...

rtl1025 : Sono 16.079 i nuovi casi di #Coronavirus registrati oggi in Italia, su 170.392 tamponi eseguiti. Si registrano 992… - fattoquotidiano : L'ONDA DEI CONTAGI SALE Queste 10 Regioni italiane sono a rischio [LEGGI] - MediasetTgcom24 : Covid, nuova ordinanza in Lombardia: stretta sulla movida | Chiuse sale gioco, scommesse e bingo #covid… - ZerbettoGiacomo : #Covid_19 con l'accelerazione dell'influenza stagionale, determinata dall'utilizzo indiscriminato delle mascherine,… - Agimegitalia : Misure anti-#Covid, #Acerra (NA): prorogato fino al 3 novembre divieto trasmissione di competizioni sportive e comu… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid sale

malpensa24.it

Sport, tempo libero Nuovo DCPM del governo per Covid-19: chiudono sale gioco, bingo e slot machine Scritto da redazione 23 Ottobre 2020 0 22 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Il DCPM approvato ...La Provincia di Trento dispone misure per aiutare gli operatori turistici che hanno assunto durante il Covid, giochi esclusi ... Tuttavia, non certo per la prima volta, le sale giochi sono escluse ...