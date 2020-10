Covid 19: sale il tasso di positività in Italia, 16.079 contagi nelle ultime 24 ore (Di venerdì 23 ottobre 2020) Quasi 1.000 in più rispetto al giorno precedente, questa volta però, con 7 mila tamponi in meno. Ieri il bollettino registrava 9.694 ricoverati, quasi 1.000 in rianimazione e 136 deceduti Leggi su tg.la7 (Di venerdì 23 ottobre 2020) Quasi 1.000 in più rispetto al giorno precedente, questa volta però, con 7 mila tamponi in meno. Ieri il bollettino registrava 9.694 ricoverati, quasi 1.000 in rianimazione e 136 deceduti

rtl1025 : Sono 16.079 i nuovi casi di #Coronavirus registrati oggi in Italia, su 170.392 tamponi eseguiti. Si registrano 992… - MediasetTgcom24 : Covid, nuova ordinanza in Lombardia: stretta sulla movida | Chiuse sale gioco, scommesse e bingo #covid… - ale_bau : RT @tomasomontanari: «La sensazione è che il governo sappia tutto perfettamente, ma non abbia la forza di fare alcunché. Ed è terribilmente… - rosdefilippis : RT @claudioriccio: Tra marzo e agosto + 47.000 morti della media 2015/19. Salvate questa immagine. Fatela vedere a tutti quelli che dicono… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid sale Coronavirus oggi, bollettino Covid 23 ottobre. Marche, sale percentuale tamponi positivi il Resto del Carlino Covid: firmata l'ordinanza, coprifuoco e Dad in Calabria

e il "coprifuoco" dalla mezzanotte alle 5 in tutta la regione per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Il provvedimento era atteso da ieri, da quando si è diffusa la ...

Torre Annunziata - Coronavirus: tre nuovi contagi e due guarigioni

Tre nuovi casi di contagio da Covid-19 e due guarigioni. Sale 96 il numero delle persone che hanno contratto il Coronavirus a Torre Annunziata dall’inizio dell’emergenza sanitaria, di cui 32 guarite e ...

e il "coprifuoco" dalla mezzanotte alle 5 in tutta la regione per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Il provvedimento era atteso da ieri, da quando si è diffusa la ...Tre nuovi casi di contagio da Covid-19 e due guarigioni. Sale 96 il numero delle persone che hanno contratto il Coronavirus a Torre Annunziata dall’inizio dell’emergenza sanitaria, di cui 32 guarite e ...