Covid-19, Ranieri Guerra: "Nuovo lockdown? Provocherebbe rivolte armate" (Di venerdì 23 ottobre 2020) Secondo il rappresentante dell'Oms Ranieri Guerra, bisogna evitare un nuovo lockdown generalizzato per limitare la diffusione dell'epidemia da Covid-19. La possibilità di un secondo lockdown, dopo quello imposto dal Governo in primavera, ha sicuramente destato timore nella popolazione del nostro Paese. Una misura di tal genere e le sue eventuali ripercussioni, però spaventano anche alcuni … L'articolo Covid-19, Ranieri Guerra: "Nuovo lockdown? Provocherebbe rivolte armate" proviene da YesLife.it.

