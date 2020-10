COVID-19, l’Italia si trova nello Scenario 3. Cosa significa? (Di venerdì 23 ottobre 2020) Oggi l’Istituto Superiore di Sanità e il Ministero della Salute hanno diffuso il consueto report del monitoraggio settimanale della pandemia di COVID-19 in Italia e hanno certificato che la situazione in cui si trova il nostro Paese è compatibile con lo Scenario 3 del documento “Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale” pubblicato all’inizio di ottobre. Il documento, realizzato prendendo a riferimento i pilastri strategici individuati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità per la risposta a COVID-19, costituisce una “cassetta degli attrezzi” per le autorità di sanità pubblica impegnate nella risposta all’epidemia da ... Leggi su blogo (Di venerdì 23 ottobre 2020) Oggi l’Istituto Superiore di Sanità e il Ministero della Salute hanno diffuso il consueto report del monitoraggio settimanale della pandemia di-19 in Italia e hanno certificato che la situazione in cui siil nostro Paese è compatibile con lo3 del documento “Prevenzione e risposta a-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale” pubblicato all’inizio di ottobre. Il documento, realizzato prendendo a riferimento i pilastri strategici individuati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità per la risposta a-19, costituisce una “cassetta degli attrezzi” per le autorità di sanità pubblica impegnate nella risposta all’epidemia da ...

