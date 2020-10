Covid-19, diramato il bollettino di oggi 23 ottobre 2020 (Di venerdì 23 ottobre 2020) Covid-19, pubblicato il bollettino di oggi 23 ottobre contenente gli aggiornamenti sull’andamento dell’epidemia Il Covid-19 continua a creare preoccupazione e dibattito in Italia. Il Governo ha varato una serie di provvedimenti negli ultimi giorni finalizzati a limitare la diffusione del contagio e in diverse regioni è stato istituito il coprifuoco nelle ore notturne. La prima a muoversi in tal senso è stata la Campania, seguita da Lazio e Lombardia. Inoltre proprio qualche ora fa il Governatore della Campania Vincenzo De Luca si è pronunciato a favore di un nuovo lockdown nazionale, proponendolo al Premier Conte. De Luca ha poi sottolineato l’intenzione della Regione Campania di muoversi in direzione di una chiusura totale, indipendentemente da quello che ... Leggi su zon (Di venerdì 23 ottobre 2020)-19, pubblicato ildi23contenente gli aggiornamenti sull’andamento dell’epidemia Il-19 continua a creare preoccupazione e dibattito in Italia. Il Governo ha varato una serie di provvedimenti negli ultimi giorni finalizzati a limitare la diffusione del contagio e in diverse regioni è stato istituito il coprifuoco nelle ore notturne. La prima a muoversi in tal senso è stata la Campania, seguita da Lazio e Lombardia. Inoltre proprio qualche ora fa il Governatore della Campania Vincenzo De Luca si è pronunciato a favore di un nuovo lockdown nazionale, proponendolo al Premier Conte. De Luca ha poi sottolineato l’intenzione della Regione Campania di muoversi in direzione di una chiusura totale, indipendentemente da quello che ...

