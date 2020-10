Covid-19: didattica a distanza in alcune regioni Anief chiede il contratto (Di venerdì 23 ottobre 2020) (Teleborsa) – Dov’è il diritto all’istruzione? E, ancor di più, quello alla sicurezza dei lavoratori? Questo l’interrogativo – in cerca di una risposta quanto mai urgente – lanciato a gran voce dal Presidente Anief Marcello Pacifico. In scia alla preoccupante risalita della curva dei contagi nel nostro Paese, “in tre regioni è iniziato il coprifuoco e ci sono state novità anche per la scuola e le scuole secondarie superiori: in particolare in Lombardia, Piemonte, Lazio oltre alla Campania che ha già chiuso le scuole e forse dovrebbe quelle dell’infanzia a partire dal prossimo lunedì. Ed è proprio qui che sta la criticità che dobbiamo assolutamente risolvere”, incalza Pacifico. “In questo momento ogni Regione sta procedendo in ordine ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 23 ottobre 2020) (Teleborsa) – Dov’è il diritto all’istruzione? E, ancor di più, quello alla sicurezza dei lavoratori? Questo l’interrogativo – in cerca di una risposta quanto mai urgente – lanciato a gran voce dal PresidenteMarcello Pacifico. In scia alla preoccupante risalita della curva dei contagi nel nostro Paese, “in treè iniziato il coprifuoco e ci sono state novità anche per la scuola e le scuole secondarie superiori: in particolare in Lombardia, Piemonte, Lazio oltre alla Campania che ha già chiuso le scuole e forse dovrebbe quelle dell’infanzia a partire dal prossimo lunedì. Ed è proprio qui che sta la criticità che dobbiamo assolutamente risolvere”, incalza Pacifico. “In questo momento ogni Regione sta procedendo in ordine ...

LaStampa : Siamo il solo Paese europeo dove l’emergenza Covid mette in discussione la priorità di salvaguardare la didattica i… - Corriere : Scuola e Covid, i piani d’emergenza anche per medie ed elementari - RegLombardia : #LNews #Covid_19 @FontanaPres firma nuova #ordinanza: #bar aperti fino alle 24. Stop a #sport di contatto dilettant… - oops_LouisTom : da voi come procede la scuola? didattica a distanza o in presenza? ci sono casi covid nella vostra classe/scuola? - MMedifocus : RT @metruvatstrunz: Ricapitolando: - La mascherina no! - Il coprifuoco no! - Le chiusure anticipate no! - Lo Smart working no! - La didat… -