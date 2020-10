Covid: 19.143 nuovi casi e 91 morti (Di venerdì 23 ottobre 2020) Sono 19.143 i nuovi casi di coronavirus in Italia. Novantuno i morti. In confronto a ieri ci sono stati 182.032 tamponi. L’aumento dei nuovi positivi rispetto a ieri è di 3.064. Lo riporta il ministero della Salute.In calo i decessi. I morti ieri sono stati 136, mentre nella giornata di oggi se ne contano 91.In Lombardia i nuovi casi positivi sfiorano quasi le 5mila unità (4.916), mentre sono 2.280 in Campania e 2.032 in Piemonte. Gli attualmente positivi sono 186.002 (+16.700) con 10.549 pazienti ricoverati con sintomi (+855) e 1.049 in terapia intensiva (+57).Sono in isolamento domiciliare 174mila pazienti mentre sono 2.352 le persone guarite o dimesse. Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 23 ottobre 2020) Sono 19.143 idi coronavirus in Italia. Novantuno i. In confronto a ieri ci sono stati 182.032 tamponi. L’aumento deipositivi rispetto a ieri è di 3.064. Lo riporta il ministero della Salute.In calo i decessi. Iieri sono stati 136, mentre nella giornata di oggi se ne contano 91.In Lombardia ipositivi sfiorano quasi le 5mila unità (4.916), mentre sono 2.280 in Campania e 2.032 in Piemonte. Gli attualmente positivi sono 186.002 (+16.700) con 10.549 pazienti ricoverati con sintomi (+855) e 1.049 in terapia intensiva (+57).Sono in isolamento domiciliare 174mila pazienti mentre sono 2.352 le persone guarite o dimesse.

