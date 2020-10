Courtois | «E’ bello affrontare Messi» – VIDEO

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Il portiere del Real Madridha parlato della rivalità tra Cristiano Ronaldo e Lionel, poi ha menzionato un aneddoto In un’intervista rilasciata a DAZN, Thibaut, portiere del Real Madrid, ha parlato di Lionele Cristiano Ronaldo, raccontando anche un aneddoto felice di una sua parata. Ecco le sue parole. «Quandopunta la porta puoi aspettarti sempre una grande giocata. Ti aspetti una cosa e lui ne fa un’altra, ma devi comunque cercare di studiarlo. È un giocatore speciale, tra i migliori di sempre come anche Cristiano Ronaldo. Èaffrontarlo, poter raccontare ai figli e in futuro ai nipoti di aver parato un suo tiro e anche di aver preso un gol, speriamo non sabato. Mi piace sfidare i ...