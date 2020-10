Così l’AZ ha retrocesso il Napoli al possesso palla lento e senza sbocchi (Di venerdì 23 ottobre 2020) Cosa ha fatto l’AZ (per bloccare il Napoli) Nell’ananlisi tattica della partita contro tra Napoli e Atalanta, su questo sito, abbiamo scritto che la squadra di Gattuso aveva giocato «una gara eccellente, coerente con le richieste del contesto. Il contesto dell’Atalanta, ma anche quello del Napoli». Ecco, contro l’AZ Alkmaar è andata in maniera esattamente opposta. La squadra olandese, infatti, ha trovato il modo per disinnescare il sistema tattico del Napoli, con poche mosse attuate in maniera intelligente. Il concetto principale è stato accorciare il campo di gioco del Napoli. Anche l’Atalanta di Gasperini, in fase difensiva, persegue lo stesso obiettivo tattico, esasperando le marcature a uomo – in pratica le estende a tutto campo. ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 23 ottobre 2020) Cosa ha fatto l’AZ (per bloccare il) Nell’ananlisi tattica della partita contro trae Atalanta, su questo sito, abbiamo scritto che la squadra di Gattuso aveva giocato «una gara eccellente, coerente con le richieste del contesto. Il contesto dell’Atalanta, ma anche quello del». Ecco, contro l’AZ Alkmaar è andata in maniera esattamente opposta. La squadra olandese, infatti, ha trovato il modo per disinnescare il sistema tattico del, con poche mosse attuate in maniera intelligente. Il concetto principale è stato accorciare il campo di gioco del. Anche l’Atalanta di Gasperini, in fase difensiva, persegue lo stesso obiettivo tattico, esasperando le marcature a uomo – in pratica le estende a tutto campo. ...

