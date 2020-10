Coronavirus, Zampa: 'La scuola resterà aperta' (Di venerdì 23 ottobre 2020) 'Sono certa che la scuola si riesce a tenerla aperta'. Così il sottosegretario alla Salute, Sandra Zampa parlando dell'emergenza Coronavirus. 'Si sta facendo un'enorme quantità di tamponi - ha quindi ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 23 ottobre 2020) 'Sono certa che lasi riesce a tenerla'. Così il sottosegretario alla Salute, Sandraparlando dell'emergenza. 'Si sta facendo un'enorme quantità di tamponi - ha quindi ...

princigallomich : Coronavirus, Zampa”Scaricare Immuni e non uscire quando non necessario” - cinziageraci1 : RT @miagolandia: #Miagolandia sta aiutando chi è in difficoltà nella #zonarossa del #lodigiano perché le gattare non riescono a reperire il… - ilmetropolitan : #Coronavirus. Zampa: #Milano #zonarossa? Decidano istituzioni ed esperti - LiberoTes : RT @AlessandraOdri: Zampa, assieme a Speranza, è totalmente incapace ed inadeguata ad occuparsi di cose sanitarie! Go home! #COVID19 Otto… - princigallomich : Coronavirus, Zampa”Scaricare Immuni e non uscire quando non necessario” -