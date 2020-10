Coronavirus, Zampa “Impossibile tornare a lockdown nazionale” (Di venerdì 23 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “In questo momento dobbiamo immaginare di dover convivere con questo virus molti mesi ancora. Questo ci serve a comprendere come sia impossibile tornare a un lockdown generalizzato e nazionale. Noi possiamo agire adesso con una strategia del tutto diversa, perchè la situazione è del tutto diversa rispetto a marzo”. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Sandra Zampa, in un'intervista a InBlu Radio. “Si sta facendo – ha spiegato Zampa – un'enorme quantità di tamponi: siamo passati da 25 mila tamponi a 170-180 mila al giorno e arriveremo oltre i 200 mila. In questo momento mi risultano acquistati 10 milioni di tamponi tra il bando che ha chiuso il Veneto che era capofila per varie Regioni e i 5 milioni di tamponi acquistati dal commissario ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 23 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “In questo momento dobbiamo immaginare di dover convivere con questo virus molti mesi ancora. Questo ci serve a comprendere come sia impossibilea ungeneralizzato e nazionale. Noi possiamo agire adesso con una strategia del tutto diversa, perchè la situazione è del tutto diversa rispetto a marzo”. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Sandra, in un'intervista a InBlu Radio. “Si sta facendo – ha spiegato– un'enorme quantità di tamponi: siamo passati da 25 mila tamponi a 170-180 mila al giorno e arriveremo oltre i 200 mila. In questo momento mi risultano acquistati 10 milioni di tamponi tra il bando che ha chiuso il Veneto che era capofila per varie Regioni e i 5 milioni di tamponi acquistati dal commissario ...

princigallomich : Coronavirus, Zampa”Scaricare Immuni e non uscire quando non necessario” - cinziageraci1 : RT @miagolandia: #Miagolandia sta aiutando chi è in difficoltà nella #zonarossa del #lodigiano perché le gattare non riescono a reperire il… - ilmetropolitan : #Coronavirus. Zampa: #Milano #zonarossa? Decidano istituzioni ed esperti - LiberoTes : RT @AlessandraOdri: Zampa, assieme a Speranza, è totalmente incapace ed inadeguata ad occuparsi di cose sanitarie! Go home! #COVID19 Otto… - princigallomich : Coronavirus, Zampa”Scaricare Immuni e non uscire quando non necessario” -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Zampa Coronavirus, Zampa: Scaricate l'app "Immuni" Ottopagine Coronavirus, Zampa “Impossibile tornare a lockdown nazionale”

Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Sandra Zampa, in un’intervista a InBlu Radio. “Si sta facendo – ha spiegato Zampa – un’enorme quantità di tamponi: siamo passati da 25 mila tamponi a ...

Coronavirus, Zampa: ”Scaricare Immuni e non uscire quando non necessario”

ROMA (ITALPRESS) - "Si sta cercando di rimontare con 34 mila assunzioni un pò di quelle carenze che derivano dal passato. In questo momento c'è un ulteriore provvedimento che immetterà altro personale ...

Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Sandra Zampa, in un’intervista a InBlu Radio. “Si sta facendo – ha spiegato Zampa – un’enorme quantità di tamponi: siamo passati da 25 mila tamponi a ...ROMA (ITALPRESS) - "Si sta cercando di rimontare con 34 mila assunzioni un pò di quelle carenze che derivano dal passato. In questo momento c'è un ulteriore provvedimento che immetterà altro personale ...