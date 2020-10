Coronavirus | verso nuovo Dpcm Le misure | coprifuoco dalle 21 | chiusura bar | ristoranti | aperitivi dalle 18 Conte | ristoro rapido per chi è in difficoltà

valigiablu : La Polonia verso il divieto totale di aborto [articolo aggiornato] > - Agenzia_Ansa : La mappa delle chiusure nelle Regioni, anche la #Calabria verso il #coprifuoco #ANSA #covid #coronavirus - Agenzia_Ansa : Verso l'accordo sui test rapidi dai medici famiglia #Coronavirus #ANSA - CpiSardegna : Durante i mesi dell’emergenza coronavirus c’è stato un crollo della fiducia verso le istituzioni comunitarie del 28… - dodoellaa : Durante i mesi dell’emergenza coronavirus c’è stato un crollo della fiducia verso le istituzioni comunitarie del 28… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus verso

Fin dall’inizio si è capito che il coronavirus semina morte soprattutto fra le persone ... generalmente di alto prezzo, per orientarsi verso il cibo industriale, anche detto junk food, cibo spazzatura ...ma l’evento è stato sospeso a causa delle restrizioni per contenere il contagio da Covid-19. Lunedì 26, anniversario della nascita dell’Unione, avverrà l’annullo del francobollo celebrativo per i 100 ...