Coronavirus, termina l’isolamento fiduciario della Juventus: tutti negativi, si attende l’esito del tampone di CR7 e McKennie (Di venerdì 23 ottobre 2020) Buone notizie per la Juventus: la squadra bianconera ha concluso l’isolamento fiduciario alla Continassa dopo che l’ultimo giro di tamponi Covid effettuato su giocatori e staff ha dato esito negativo. Non ci sono ancora aggiornamento su Ronaldo e McKennie, ancora entrambi in quarantena in attesa dell’esito dei tamponi. “Juventus Football Club comunica che, in applicazione delle normative e dei protocolli in vigore, si è concluso oggi pomeriggio il periodo di isolamento fiduciario precedentemente comunicato che ha coinvolto 61 persone“, si legge sulla nota ufficiale del club.L'articolo Coronavirus, termina l’isolamento fiduciario della Juventus: tutti ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 23 ottobre 2020) Buone notizie per la: la squadra bianconera ha concluso l’isolamentoalla Continassa dopo che l’ultimo giro di tamponi Covid effettuato su giocatori e staff ha dato esito negativo. Non ci sono ancora aggiornamento su Ronaldo e, ancora entrambi in quarantena in attesa dell’esito dei tamponi. “Football Club comunica che, in applicazione delle normative e dei protocolli in vigore, si è concluso oggi pomeriggio il periodo di isolamentoprecedentemente comunicato che ha coinvolto 61 persone“, si legge sulla nota ufficiale del club.L'articolol’isolamento...

Coronavirus, undici nuovi positivi al Giglio: “Rimanete a casa, fase delicata”

Pertanto, per evitare la trasmissione del coronavirus, dobbiamo mantenere indossata la mascherina ... https://referticovid.sanita.toscana.it – termina il sindaco-. Bastano pochi passi, ma importante ...

