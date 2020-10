Coronavirus, strumenti diagnostici e test antigienici dai medici di famiglia: la bozza (Di venerdì 23 ottobre 2020) Integrare ‘con urgenza’ gli indirizzi ‘d’ingaggio’ della medicina generale per attivare, su solide basi contrattuali, la possibilità di utilizzare strumenti diagnostici e test antigenici negli studi di medici di famiglia e pediatri, potenziando il territorio anche per ridurre la pressione sugli ospedali in questa fase di emergenza. Sono gli obiettivi dell’‘Atto di indirizzo per la medicina convenzionata per il rafforzamento delle attività territoriali di diagnostica di primo livello e di prevenzione della trasmissione di Sars-cov-2’, la cui bozza sarà al centro del confronto, lunedì, tra i sindacati della medicina generale e dei pediatri di libera scelta e ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 23 ottobre 2020) Integrare ‘con urgenza’ gli indirizzi ‘d’ingaggio’ dellana generale per attivare, su solide basi contrattuali, la possibilità di utilizzareantigenici negli studi didie pediatri, potenziando il territorio anche per ridurre la pressione sugli ospedali in questa fase di emergenza. Sono gli obiettivi dell’‘Atto di indirizzo per lana convenzionata per il rafforzamento delle attività territoriali di diagnostica di primo livello e di prevenzione della trasmissione di Sars-cov-2’, la cuisarà al centro del confronto, lunedì, tra i sindacati dellana generale e dei pediatri di libera scelta e ...

FilippoSala3 : @ILupobianco @giuz73 @valy_s @flayawa Si possono adottare strumenti per individuare i soggetti maggiormente a risch… - adriespo : @WRicciardi Ma dai, che non sapete NULLA di questo coronavirus, altro che evitarlo... State usando strumenti mediev… - franco_sala : RT @MaricaGusmitta: #Coronavirus #Milano rischia il #lockdown : 'Non ci sono più strumenti per contenere i contagi' - MaricaGusmitta : #Coronavirus #Milano rischia il #lockdown : 'Non ci sono più strumenti per contenere i contagi' - Yogaolic : Coronavirus, #Milano rischia il lockdown: 'Non ci sono più strumenti per contenere i contagi' -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus strumenti Coronavirus, Milano rischia il lockdown: "Non ci sono più strumenti per contenere i contagi" MilanoToday.it COVID-19, l’Italia si trova nello Scenario 3. Cosa significa?

L'ISS e il Ministero della Salute certificato che la situazione in cui si trova l'Italia oggi è compatibile con lo Scenario 3. Ecco cosa significa.

Covid 19/ In via precauzionale didattica a distanza per una classe al Soria

A partire da lunedì le lezioni potranno riprendere normalmente. Da ieri, giovedì 22 ottobre e sino a lunedì, i piccoli di una prima classe della scuola dell’infanzia di Carlo Soria a Gioia del Colle, ...

L'ISS e il Ministero della Salute certificato che la situazione in cui si trova l'Italia oggi è compatibile con lo Scenario 3. Ecco cosa significa.A partire da lunedì le lezioni potranno riprendere normalmente. Da ieri, giovedì 22 ottobre e sino a lunedì, i piccoli di una prima classe della scuola dell’infanzia di Carlo Soria a Gioia del Colle, ...