Coronavirus, Speranza ad Accordi&Disaccordi (Nove): “Il risultato sui vaccini arriverà nel giro di pochi mesi, ma non sarà subito la soluzione” (Di sabato 24 ottobre 2020) “Il risultato arriverà nel giro di pochi mesi. Questa è la nostra opinione sulla base delle valutazioni scientifiche e anche dei contratti europei, ma quando arriverà il vaccino, non sarà la soluzione di tutto”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza ad ‘Accordi&Disaccordi’ il talk politico condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi sul Nove tutti i venerdì alle 22.45 rispondendo a un’esigenza di chiarimento rispetto ai tempi di arrivo del vaccino contro il Covid-19 dopoché la scorsa settimana, sempre nella trasmissione di Sommi e Scanzi, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, aveva parlato di fine anno come termine di arrivo delle prime dosi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 24 ottobre 2020) “Il; neldi. Questa è la nostra opinione sulla base delle valutazioni scientifiche e anche dei contratti europei, ma quando; il vaccino, non; la soluzione di tutto”. Lo ha detto il ministro della Salute, Robertoad ‘Accordi&Disaccordi’ il talk politico condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi sultutti i venerdì alle 22.45 rispondendo a un’esigenza di chiarimento rispetto ai tempi di arrivo del vaccino contro il Covid-19 dopoché la scorsa settimana, sempre nella trasmissione di Sommi e Scanzi, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, aveva parlato di fine anno come termine di arrivo delle prime dosi ...

