Coronavirus | Speranza ad Accordi&Disaccordi Nove | “Il posticipo del mio libro ‘Perché guariremo’? Non ho tempo per le presentazioni”

(Di sabato 24 ottobre 2020) “E’ chiaro che io in questo momento non posso impegnare il mioper presentare un, sono impegnato ventiquattro ore al giorno per gestire questa emergenza”. Così il ministro della Salute, Roberto, ospite di ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi sultutti i venerdì alle 22.45, rispetto aldella vendita del‘Perché; annunciato dall’editore Feltrinelli. “Sono considerazioni su cui vorrei aprire un dibattito nel Paese, di riforma, di revisione, sul nostro Servizio sanitario nazionale che è la cosa più preziosa che abbiamo. Credo che un grande dibattito nel Paese su che cos’è il ...

matteosalvinimi : «L'Italia scopre la terapia, ma poi sono gli altri che la applicano sul larga scala». Faccio anche mio questo appel… - Corriere : L’appello del ministro Speranza: «Situazione seria, state a casa il più possibile» - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, l'appello di @robersperanza: 'Evitate gli spostamenti inutili' #ANSA - ilfattovideo : Coronavirus, Speranza ad Accordi&Disaccordi (Nove): “Il posticipo del mio libro ‘Perché guariremo’? Non ho tempo pe… - vyellow80 : RT @alessiacuffia: 19 Ottobre 2020: 98.862 i #tamponi fatti. 9.338 i #positivi risultanti. 89.524 i #sani dichiarati. Quasi il 91% dei ta… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Speranza

Da oggi tale limite è stato ulteriormente ridotto a 5 individui in tutta la Polonia diventata interamente «rossa» alla luce dell’impennata di contagi da Covid-19 degli ultimi giorni ... pesa come un ...GENOVA - L'epidemia da Covid-19 in Italia è in peggioramento ... stringere ulteriormente la cinghia e adottare misure più restrittive". A ogni modo "la speranza allo stato attuale è che questa ...