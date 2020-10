Coronavirus | “situazione sotto controllo”

Leggi su cronachesalerno

(Di venerdì 23 ottobre 2020) di Erika Noschese Dal 1 ottobre ad oggi sono 85 le persone risultate positive al Covid; di queste 22 sono attualmente ricoverate. Lo ha annunciato il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli che ha fatto il punto della situazione sull’emergenza epidemiologica in città. Dal 1 luglio, le persone risultate positive sono state 208 mentre 108 sono quelle definitivamente guarite. “Registriamo negli ultimissimi giorni un maggior incremento della curva, ma la situazione resta accettabile e di tanto do merito ai miei concittadini che hanno avuto grande rispetto dei protocolli”, ha dichiarato il primo cittadino. Intanto, l’amministrazione Napoli in questi giorni è al lavoro per mettere in atto una serie di iniziative tese ad attenuare il disagio e la difficoltà che intercettano i cittadini salernitani e i commercianti. “Abbiamo immaginato una serie di ...