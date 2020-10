Coronavirus, Sileri : “Meno tamponi più quarantena” (Di venerdì 23 ottobre 2020) La situazione riguardo al Coronavirus preoccupa l’Italia intera. Pareri contrastanti tra esperti. Sileri: “No alla corsa ai tamponi” E’ iniziata la corsa ai tamponi, la seconda ondata ci sta travolgendo e l’Italia ancora una volta si deve sacrificare per escludere un nuovo lockdown che metterebbe ko il Paese intero a livello economico e sociale. Tra … L'articolo Coronavirus, Sileri : “Meno tamponi più quarantena” proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di venerdì 23 ottobre 2020) La situazione riguardo alpreoccupa l’Italia intera. Pareri contrastanti tra esperti.: “No alla corsa ai” E’ iniziata la corsa ai, la seconda ondata ci sta travolgendo e l’Italia ancora una volta si deve sacrificare per escludere un nuovo lockdown che metterebbe ko il Paese intero a livello economico e sociale. Tra … L'articolo: “Menopiù quarantena” proviene da YesLife.it.

