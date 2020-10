Coronavirus, Sicilia verso la stretta: arriva nuova ordinanza, didattica a distanza e chiusura dei locali alle 23 (Di venerdì 23 ottobre 2020) Il presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci potrebbe firmare a breve una nuova ordinanza più restrittiva. Fino alla tarda serata di ieri il governatore è stato impegnato in una riunione di Giunta che ha esaminato la relazione del Comitato tecnico scientifico regionale. Tra le misure al momento si ipotizza la previsione della didattica a distanza per le classi dal secondo al quinto anno delle scuole superiori, la chiusura dei locali alle 23 e il limite del 50% della capienza nei mezzi pubblici, con l’Esercito coinvolto anche per allestire gli ospedali da campo. Ieri la Regione ha istituito la quinta zona rossa in Sicilia, a Torretta, nel Palermitano (da oggi al 30 ottobre, con 70 ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 23 ottobre 2020) Il presidente della RegioneNello Musumeci potrebbe firmare a breve unapiù restrittiva. Fino alla tarda serata di ieri il governatore è stato impegnato in una riunione di Giunta che ha esaminato la relazione del Comitato tecnico scientifico regionale. Tra le misure al momento si ipotizza la previsione dellaper le classi dal secondo al quinto anno delle scuole superiori, ladei23 e il limite del 50% della capienza nei mezzi pubblici, con l’Esercito coinvolto anche perstire gli ospedali da campo. Ieri la Regione ha istituito la quinta zona rossa in, a Torretta, nel Palermitano (da oggi al 30 ottobre, con 70 ...

