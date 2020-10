Coronavirus, si può fare l’amore? La risposta degli esperti (Di venerdì 23 ottobre 2020) Il Coronavirus ha ovviamente i suoi risvolti anche sotto le lenzuola. Ma tra gli esperti c’è dissenso. Matteo Bassetti smentisce Fabrizio Pregliasco: “Fa bene, basta misure ipocrite”. Il dilemma si trascina ormai da mesi: sesso normale, con la mascherina o astinenza completa? I rapporti intimi col Coronavirus che incombe minaccioso sono un tema poco trattato … L'articolo Coronavirus, si può fare l’amore? La risposta degli esperti è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 23 ottobre 2020) Ilha ovviamente i suoi risvolti anche sotto le lenzuola. Ma tra glic’è dissenso. Matteo Bassetti smentisce Fabrizio Pregliasco: “Fa bene, basta misure ipocrite”. Il dilemma si trascina ormai da mesi: sesso normale, con la mascherina o astinenza completa? I rapporti intimi colche incombe minaccioso sono un tema poco trattato … L'articolo, si puòl’amore? Laè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

matteosalvinimi : «L'Italia scopre la terapia, ma poi sono gli altri che la applicano sul larga scala». Faccio anche mio questo appel… - Quirinale : #Mattarella: in questo momento il pensiero non può che andare alle vittime del #coronavirus, ai tanti che sono mort… - repubblica : Chiara Ferragni: 'Indossate quella dannata mascherina, può fare la differenza' - giovamartinelli : E' sempre un 'piacere' osservare con quanta competenza, professionalità, capacità di approfondimento (certa) stampa… - OdinaLaNemesi : Se si va ora in #Lockdown2 con tutti i! #coronavirus chiami il medico non può i tamponi non parliamone l'ambulanza… -