Coronavirus | settore fiere e congressi scende in piazza martedì sotto Palazzo Chigi

Agenzia_Ansa : #Coronavirus Lo spettacolo prova a resistere ma già saltano eventi. Cresce l'apprensione per la seconda ondata in u… - fvs_italia : Molti si chiedono se i mercati azionari abbiano ormai superato la pandemia di coronavirus, essendo questa l’impress… - sehmagazine : #Coronavirus, caso di positività nel settore Ambiente e Verde Pubblico del Comune di #Sassari - startup_italia : Un terzo delle aziende innovative nel settore travel ha perso oltre il 75% dei propri guadagni, mentre il 65% ha sv… - FabPulvirenti : Lancio una idea. La criticità della pandemia da #coronavirus è il #tracciamento dei #contatti dei pazienti con diag… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus settore

Luca Galvani

Sino a luglio la ricerca “L'impatto del Covid-19 sulla meeting industry italiana ... dell'industria dei congressi e dei convegni - si condanna a morte il settore definitivamente, compromettendo anche ...La formazione di Castori, seconda in classifica e imbattuta dopo quattro giornate del torneo cadetto, è in stato di allerta, resta in guardia ed osserva quanto sta accadendo ...