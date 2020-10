Coronavirus, schizzano i nuovi contagiati. Terapie intensive in affanno, in 7 regioni già sature le aggiuntive (Di venerdì 23 ottobre 2020) Sono 19.143 (ieri 16.079) i nuovi contagi da Sars-Cov-2 in Italia, che portano il totale a 484.869, e 91 (ieri 136) i morti da Covid-19 nelle ultime 24 ore, che portano il totale dei deceduti dall'inizio della pandemia a 37.059. E' quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute e dell'Istituo Superiore di Sanità. Dunque, continua ad aumentare l'incremento dei nuovi casi giornalieri (+3.064 rispetto a ieri) - ma oggi si registra anche un notevole aumento di tamponi per la ricerca del Sars-Cov-2: nelle ultime 24 ore sono stati fatti 182.032 tamponi, +11.640 rispetto a ieri.Attualmente in Italia ci sono 186.002 persone positive al Sars-Cov-2, di queste 10.549 sono ricoverate con sintomi in ospedale e 1.049 sono in terapia intensiva. Continua quindi a crescere la pressione sulle strutture ospedaliere, con +855 ricoveri rispetto a ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 23 ottobre 2020) Sono 19.143 (ieri 16.079) icontagi da Sars-Cov-2 in Italia, che portano il totale a 484.869, e 91 (ieri 136) i morti da Covid-19 nelle ultime 24 ore, che portano il totale dei deceduti dall'inizio della pandemia a 37.059. E' quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute e dell'Istituo Superiore di Sanità. Dunque, continua ad aumentare l'incremento deicasi giornalieri (+3.064 rispetto a ieri) - ma oggi si registra anche un notevole aumento di tamponi per la ricerca del Sars-Cov-2: nelle ultime 24 ore sono stati fatti 182.032 tamponi, +11.640 rispetto a ieri.Attualmente in Italia ci sono 186.002 persone positive al Sars-Cov-2, di queste 10.549 sono ricoverate con sintomi in ospedale e 1.049 sono in terapia intensiva. Continua quindi a crescere la pressione sulle strutture ospedaliere, con +855 ricoveri rispetto a ...

