Coronavirus Roma, la Raggi firma l'ordinanza: ecco le piazze della movida chiuse dal Sindaco (Di venerdì 23 ottobre 2020) E' arrivata l'ordinanza della Sindaca di Roma Virginia Raggi per delimitare tutti quei luoghi a rischio assembramento della Capitale. Ulteriore stretta sulla movida: non solo il coprifuoco che nel Lazio partirà proprio nella notte tra venerdì 23 e sabato 24 ottobre da mezzanotte alle cinque del mattino, ma anche la chiusura a Roma di alcune piazze, spesso luoghi di aggregamento dei più giovani. Leggi anche: Roma, tra nuove misure e coprifuoco: la Capitale si prepara. Il Prefetto: 'Al via la perimetrazione delle piazze della movida' Ordinanza Roma con le disposizioni anti contagio: ecco le piazze ...

