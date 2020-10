Coronavirus, Roma chiude (in parte) le piazze della movida per provare a contenere i contagi: da Campo de’ Fiori a Trastevere, ecco le regole (Di venerdì 23 ottobre 2020) Roma sperimenta la chiusura delle piazze della movida. Dopo il lockdown notturno disposto dal governatore Nicola Zingaretti, giovedì in tarda serata la sindaca Virginia Raggi ha firmato un’ordinanza con la quale si transennano nel weekend – i venerdì e i sabato dalle 21 alle 24 – quattro aree capitoline dove solitamente si creano assembramenti soprattutto di giovani. Così, da questa sera saranno off-limits Campo de’ Fiori, Piazza Trilussa a Trastevere “limitatamente all’area della scalinata prospiciente la fontana dell’Acqua Paola”, Piazza Madonna de’ Monti, via del Pigneto e via Pesaro (nota come l’isola pedonale del Pigneto). Nel provvedimento della prima ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 ottobre 2020)sperimenta la chiusura delle. Dopo il lockdown notturno disposto dal governatore Nicola Zingaretti, giovedì in tarda serata la sindaca Virginia Raggi ha firmato un’ordinanza con la quale si transennano nel weekend – i venerdì e i sabato dalle 21 alle 24 – quattro aree capitoline dove solitamente si creano assembramenti soprattutto di giovani. Così, da questa sera saranno off-limitsde’, Piazza Trilussa a“limitatamente all’areascalinata prospiciente la fontana dell’Acqua Paola”, Piazza Madonna de’ Monti, via del Pigneto e via Pesaro (nota come l’isola pedonale del Pigneto). Nel provvedimentoprima ...

repubblica : Coronavirus Roma, 'Non è assembramento, è solo percezione', e l'Atac diventa negazionista - repubblica : Coronavirus, a Roma arrivano i bus privati per il trasporto pubblico - MediasetTgcom24 : Coronavirus, a Roma piazze della movida proibite dalle 21 nel weekend #Coronavirusitalia - rtr99_official : La cantante @MarroneEmma è stata multata dai vigili! La popstar è finita nel mirino degli agenti della polizia loa… - corriereveneto : #coronavirus in #Veneto un giorno con @zaiapresidente nell'unità di crisi di Marghera tra la sua insonnia e il tonn… -