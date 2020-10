Coronavirus, Rezza (Iss): “Casi in rapida crescita, aumentano anche focolai al livello scolastico. Limitare uscite da casa allo stretto necessario” (Di venerdì 23 ottobre 2020) “Cresce notevolmente e rapidamente il numero dei casi di Covid-19 nel nostro Paese”, così Gianni Rezza, direttore generale della Prevenzione sanitaria del ministero della Salute, commentando il monitoraggio settimanale sulla situazione dell’epidemia in Italia. “Aumenta gradualmente anche il numero di focolai che si rilevano a livello scolastico”, aggiunge, sottolineando di porre l’attenzione soprattutto sulle attività extrascolastiche. “Dato il contesto epidemiologico – sottolinea – è importante continuare a tenere comportamenti prudenti, quale il distanziamento fisico, l’uso costante delle mascherine e il lavaggio delle mani. E naturalmente è importante Limitare le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 ottobre 2020) “Cresce notevolmente emente il numero dei casi di Covid-19 nel nostro Paese”, così Gianni, direttore generale della Prevenzione sanitaria del ministero della Salute, commentando il monitoraggio settimanale sulla situazione dell’epidemia in Italia. “Aumenta gradualmenteil numero diche si rilevano a”, aggiunge, sottolineando di porre l’attenzione soprattutto sulle attività extrascolastiche. “Dato il contesto epidemiologico – sottolinea – è importante continuare a tenere comportamenti prudenti, quale il distanziamento fisico, l’uso costante delle mascherine e il lavaggio delle mani. E naturalmente è importantele ...

ilfattovideo : Coronavirus, Rezza (Iss): “Casi in rapida crescita, aumentano anche focolai al livello scolastico. Limitare uscite… - clikservernet : Coronavirus, Rezza (Iss): “Casi in rapida crescita, aumentano anche focolai al livello scolastico. Limitare uscite… - Noovyis : (Coronavirus, Rezza (Iss): “Casi in rapida crescita, aumentano anche focolai al livello scolastico. Limitare uscite… - CarieriF : RT @luisaloffredo28: #Coronavirus, #Rezza (Iss): 'Rt significativamente superiore a 1, evitare aggregazioni ed eventi sia pubblici che priv… - luisaloffredo28 : #Coronavirus, #Rezza (Iss): 'Rt significativamente superiore a 1, evitare aggregazioni ed eventi sia pubblici che p… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Rezza Coronavirus, Rezza (Iss): “Casi in rapida crescita, aumentano anche focolai al livello scolastico Il Fatto Quotidiano Rezza: “Numero casi cresce rapidamente e aumentano i ricoveri ospedalieri e quelli in terapia intensiva”

23 OTT - “Cresce notevolmente e rapidamente il numero dei casi di Covid-19 nel nostro Paese. E aumentano, purtroppo, i ricoveri ospedalieri e quelli in terapia intensiva. Aumenta gradualmente anche il ...

Numeri da record per Musicultura 2020, oltre 20 milioni di contatti

MACERATA - Numeri da record per l’edizione 2020 di Musicultura, nell’anno del tempo sospeso, travagliato dallo spettro del Covid-19, il Festival della ...

23 OTT - “Cresce notevolmente e rapidamente il numero dei casi di Covid-19 nel nostro Paese. E aumentano, purtroppo, i ricoveri ospedalieri e quelli in terapia intensiva. Aumenta gradualmente anche il ...MACERATA - Numeri da record per l’edizione 2020 di Musicultura, nell’anno del tempo sospeso, travagliato dallo spettro del Covid-19, il Festival della ...